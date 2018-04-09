Более 410 нарушений природоохранного законодательства обнаружил Росприроднадзор в 13 морских портах

Росприроднадзор проверил 13 морских портов, доложил главе Минприроды России Сергею Донскому на совещании заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Росприроднадзора Артём Сидоров. По его словам, предварительные итоги проверок свидетельствуют о более чем 410 нарушениях требований природоохранного законодательства, размер штрафов составил около 40 млн рублей.

В настоящее время полную проверку соответствия требованиям природоохранного законодательства прошли 13 морских портов: Зарубино, Де-Кастри, Анадырь, Беринговский, Певек, Тикси, Анапа, Оля, Севастополь, Ялта, Махачкала, Геленджик, Тамань.

По словам Сергея Донского, в Госдуму внесены подготовленные Минприроды России изменения в КоАП РФ, ужесточающие административную ответственность за невыполнение предписаний об устранении ранее выявленных нарушений по результатам федерального экологического надзора - с 20 тысяч рублей до 300 тысяч.

Инспекторы Росприроднадзора проводят комплексные внеплановые выездные проверки соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при осуществлении деятельности 42 морских портов и хозяйствующих субъектов, расположенных на их территориях и акваториях.

Выявленные нарушения в основном касаются несоблюдения законодательства об экологической экспертизе; обращения с отходами производства и потребления; предотвращения и ликвидации разлив нефтепродуктов на морских акваториях.

Наибольшую проблему, в связи с отсутствием аварийно-спасательных подразделений, испытывают морские порты в Республике Крым и морской порт Владивосток. Также выявлены нарушения в области использования и охраны водных объектов, охраны атмосферного воздуха. В результате проверок и мер административного воздействия Росприроднадзор добился от стивидоров морских портов принятия мер в области охраны атмосферного воздуха в части применения дополнительного оборудования пылеподавления перегружаемых грузов (Мурманская область, Ванино).

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской поручил руководителю Росприроднадзора держать ситуацию, связанную с нарушениями при открытой перевалке угля в портах, на постоянном контроле.