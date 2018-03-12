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Мурманская область. Арктика12.03.18 16:35

Более 43 млн рублей из федерального бюджета получит Мурманская область на оснащение оборудованием детских поликлинических учреждений

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области под председательством губернатора Марины Ковтун обсудили программу дооснащения оборудованием детских поликлинических учреждений.

Губернатор напомнила, что в послании Федеральному собранию Президент назвал обеспечение доступности качественной медицинской помощи приоритетным направлением социальной политики государства. В частности, глава государства подчеркнул необходимость реализации программы обновления детских поликлиник и детских поликлинических отделений в больницах.

Распоряжением правительства Российской Федерации было утверждено распределение субсидий для регионов России в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций».

«В число получателей средств вошла и Мурманская область. Нашему региону из федерального бюджета на эти цели выделено 43 млн 308 тысяч 400 рублей», – проинформировала глава региона.

Как рассказал министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин, принято решение закупить на эти средства шесть современных цифровых рентгенодиагностических комплексов взамен устаревшего оборудования.

«Современное цифровое оборудование позволит охватить весь спектр рентгеновских исследований в детских поликлиниках. Также все комплексы будут подключены к центральному архиву медицинских изображений для проведения дистанционного описания снимков и ускорения процесса постановки диагноза», – отметил Валерий Перетрухин. По словам министра, три комплекса будут установлены в учреждениях Мурманска, по одному в Апатитах, Мончегорске и Североморске.

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