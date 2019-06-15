Более 5 га лесов восстановят в Мурманской области в рамках акции «Всероссийский день посадки леса»

В рамках сезона 2019 года акции «Всероссийский день посадки леса» в Мурманской области восстановят более 5 га лесов. На территории арктического региона ежегодная экологическая акция проходит позже, чем в других регионах страны, в течение июня, когда на Севере устанавливается подходящая для посадки деревьев погода.

Вчера сотрудники органов власти, лесничеств, экологи и волонтёры приняли участие в посадке саженцев особо ценной породы – сосны на территории Мончегорского лесничества. На участке, где годами ранее прошёл лесной пожар и естественное возобновление леса не произошло, высажено около 5 тысяч сеянцев.

Мероприятия Всероссийского дня посадки леса стартовали на территории всех лесничеств области. Ежегодное участие в акции стало для северян доброй традицией – природа Севера особенно ранима и уязвима. Помимо непосредственно посадок саженцев в муниципалитетах организованы акции по очистке лесных насаждений от мусора и просветительские мероприятия.

Всероссийский день посадки леса проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Ежегодная акция направлена на воспитание бережного отношения к лесу, популяризацию профессий работников лесной отрасли и привлечение внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств страны.