Мурманская область. Арктика20.06.17 17:23
Более 5 тысяч северян попросили главного врача Апатитско-Кировской ЦГБ Юрия Ширяева остаться на своём посту
Доктор написал заявление об увольнении прямо во время приёма жителей в понедельник. Положил его на стол министру здравоохранения Валерию Перетрухину и отправился в стационар.
- Пока я здесь с утра сижу, у меня тяжелый пациент в больнице умирает. Не могу я так, - сказал при этом Юрий Ширяев.
Спустя час нейрохирург Юрий Ширяев находился в операционной.
Заявление об увольнении ещё не подписано главой регионального Минздрава.
В социальной сети «ВКонтакте» инициативные жители Апатитов в ночь на вторник создали петицию с просьбой врачу остаться на своём посту. На данный момент её поддержали более 5,5 тысяч пользователей.
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