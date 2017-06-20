Более 5 тысяч северян попросили главного врача Апатитско-Кировской ЦГБ Юрия Ширяева остаться на своём посту

Доктор написал заявление об увольнении прямо во время приёма жителей в понедельник. Положил его на стол министру здравоохранения Валерию Перетрухину и отправился в стационар.

- Пока я здесь с утра сижу, у меня тяжелый пациент в больнице умирает. Не могу я так, - сказал при этом Юрий Ширяев.

Спустя час нейрохирург Юрий Ширяев находился в операционной.

Заявление об увольнении ещё не подписано главой регионального Минздрава.

В социальной сети «ВКонтакте» инициативные жители Апатитов в ночь на вторник создали петицию с просьбой врачу остаться на своём посту. На данный момент её поддержали более 5,5 тысяч пользователей.