Более 50 кораблей и судов показали свои возможности на открытии МВТФ «Армия-2017» на Северном флоте

Международный военно-технический форум «Армия-2017» на Северном флоте открылся масштабным учением сил материально-технического обеспечения.

В маневрах задействовали более 50 боевых кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и катеров, а также более 200 единиц колёсной и гусеничной техники, авиации и беспилотных летательных аппаратов. В мероприятии также принимают участие порядка 3 тыс. военнослужащих.

В течение дня экипажи отработают основные элементы работы служб тыла и вооружения флота – погрузку боезапасов и материальных средств на корабли и подводные лодки, организацию переправы через водные преграды, оборудование маневренного пункта базирования, ремонт и восстановление повреждённой бронетехники в полевых условиях, передачу грузов на корабль, стоящий на рейде.

Отдельными эпизодами учения станут спасательная операция по оказанию помощи аварийному надводному кораблю, тушение условного пожара в море, буксировка повреждённого корабля до плавучей мастерской и ремонтные работы на корпусе.

Эпизоды учения разыгрываются на четырех площадках в Североморске, Сафонове и Сафонове-1. Самые зрелищные из них пройдут в губе Грязная Кольского залива. Окончатся они исторической реконструкцией танкового боя с участием советских танков Т-34, ИС-3 и танка «Шерман», поднятого с затонувшего транспорта «Томас Дональдсон» в 2015 году и восстановленного силами ремонтников Северного флота до рабочего состояния.

Боевая составляющая учения МТО представлена действиями сил противодиверсионного охранения. В ходе ряда эпизодов выполняются мероприятия противодействия нападению подводных диверсионных сил и средств условного противника, а также отражение террористической атаки с использованием условно заминированного грузового автомобиля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, при отработке боевых эпизодов широко используются средства имитации взрывов, дымы и холостые боеприпасы.