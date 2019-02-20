Более 50 преподавателей, концертмейстеров и учащихся являлись слушателями и участниками мастер-класса Надежды Дробышевской
15 февраля в концертном зале детской школы искусств № 4 Мурманска состоялся мастер-класс кандидата искусствоведения, преподавателя хорового училища им. М.И. Глинки г. Санкт-Петербурга Надежды Дробышевской.
Актуальность темы мастер-класса «Практическая подготовка участников детского хора к сольной работе. Развитие сольных вокальных навыков у детей» вызвала огромный интерес у преподавателей хоровых дисциплин детских школ искусств Мурманской области и руководителей вокальных ансамблей учреждений культуры и образования.
Более 50 преподавателей, концертмейстеров и учащихся являлись слушателями и участниками мастер-класса.
Надежда Дробышевская в работе с учащимися уделила большое внимание формированию у детей певческого дыхания, значению мелодической фразировки, работе артикуляционного аппарата, созданию художественного образа произведения.
Рекомендовала в выборе вокального материала учитывать возрастные особенности, вокальные навыки и природные данные певцов.
Надеждой Дробышевской были исполнены для слушателей несколько вокальных произведений.