Более 50 северян посетили «Музейный сочельник»

В главном здании Мурманского областного художественного музея состоялся праздник для детей и их родителей «Музейный сочельник».

В ходе традиционного празднования юные гости приняли участие в разнообразных играх вокруг рождественской елки, эстафетах, посвященных зимним видам спорта, танцевальном флешмобе. Они с интересом выполнили задания от Деда Мороза на постоянной экспозиции музея «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков» и посмотрели теневой спектакль «Светлый праздник Рождество».

Завершился сочельник мастер-классом, где дети и родители изготовили ёлочную игрушку рождественскую звезду.