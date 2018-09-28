Более 50 специалистов в области ветеринарии, охраны окружающей среды, аквакультуры, образования и бизнеса приняли участие в международной конференция «Баренцвет» в Мурманске

Прошедшая в Мурманске конференция «Баренцвет – 2018» еще раз подтвердила свою необходимость и значимость – участники форума отмечают возможность обмена новыми знаниями и практическим опытом в области ветеринарии по особо значимым направлениям. Это сохранение эпизоотического благополучия по бешенству плотоядных, болезни северных оленей, болезни гидробионтов, как в аквакультуре, так и промысловых популяциях рыб, т.е. наиболее экономически значимые отрасли сельского хозяйства северных регионов.

На конференции «Баренцвет-2018» собралось более 50 специалистов в области ветеринарии, охраны окружающей среды, аквакультуры, образования и бизнеса. Было заслушано более 30 докладов.

В этом году конференция прошла под эгидой научного подхода к вопросам, решаемым ветеринарными службами стран Баренцрегиона. Были представлены доклады, осветившие современные подходы к методам лабораторной диагностики различных заболеваний. Обсуждались вопросы ветеринарного регулирования, действующее законодательство стран, практическое применение научных и лабораторно-диагностических исследований в области аквакультуры, рыболовства, болезней гидробионтов, объектов аквакультуры. В 2018 году организация конференции была поручена Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Проведение такой конференции в Мурманске в 2018 году особенно актуально в связи с развитием аквакультуры на Кольском полуострове, с появлением новых хозяйств и расширением уже действующих. Недостаточность рыбопитомников, производящих посадочный материал для товарных хозяйств по выращиванию форели и атлантического лосося, осетра влечет за собой необходимость ввоза его из-за рубежа и других регионов России. Практика показывает, что строгий контроль со стороны ветеринарной службы региона за перевозками объектов аквакультуры жизненно необходим не только с целью поддержания здоровья рыб в хозяйствах аквакультуры, но и для сохранения водных биоресурсов диких популяций особо ценных промысловых видов рыб, в том числе атлантического лосося.

Особого внимания заслуживает опыт государственной системы регулирования и управления перемещением животных в скандинавских странах.

Один день конференции был полностью посвящен проблемам болезней рыб в аквакультуре, заболеваниям диких популяций атлантического лосося.

Принято решение продолжить работу по болезням рыб диких популяций в рамках рабочих групп, осуществлять оперативный обмен информацией по возникающим проблемным вопросам и изменениям эпизоотической обстановки.

Не менее пристальное внимание было уделено проблеме вакцинации северного оленя против сибирской язвы и поддержанию благополучия регионов по бешенству плотоядных. Впервые участие в работе конференции принял Ямало-Ненецкий округ в лице его главного государственного ветеринарного инспектора Евгения Попова.