В Ковдоре состоится торжественное захоронение останков советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войныУ фонтана в МФК «Северное Нагорное» - место встречи изменить нельзя!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.09.18 17:18

Более 50 специалистов в области ветеринарии, охраны окружающей среды, аквакультуры, образования и бизнеса приняли участие в международной конференция «Баренцвет» в Мурманске

Прошедшая в Мурманске конференция «Баренцвет – 2018» еще раз подтвердила свою необходимость и значимость – участники форума отмечают возможность обмена новыми знаниями и практическим опытом в области ветеринарии по особо значимым направлениям. Это сохранение эпизоотического благополучия по бешенству плотоядных, болезни северных оленей, болезни гидробионтов, как в аквакультуре, так и промысловых популяциях рыб, т.е. наиболее экономически значимые отрасли сельского хозяйства северных регионов.

На конференции «Баренцвет-2018» собралось более 50 специалистов в области ветеринарии, охраны окружающей среды, аквакультуры, образования и бизнеса. Было заслушано более 30 докладов.

В этом году конференция прошла под эгидой научного подхода к вопросам, решаемым ветеринарными службами стран Баренцрегиона. Были представлены доклады, осветившие современные подходы к методам лабораторной диагностики различных заболеваний. Обсуждались вопросы ветеринарного регулирования, действующее законодательство стран, практическое применение научных и лабораторно-диагностических исследований в области аквакультуры, рыболовства, болезней гидробионтов, объектов аквакультуры. В 2018 году организация конференции была поручена Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Проведение такой конференции в Мурманске в 2018 году особенно актуально в связи с развитием аквакультуры на Кольском полуострове, с появлением новых хозяйств и расширением уже действующих. Недостаточность рыбопитомников, производящих посадочный материал для товарных хозяйств по выращиванию форели и атлантического лосося, осетра влечет за собой необходимость ввоза его из-за рубежа и других регионов России. Практика показывает, что строгий контроль со стороны ветеринарной службы региона за перевозками объектов аквакультуры жизненно необходим не только с целью поддержания здоровья рыб в хозяйствах аквакультуры, но и для сохранения водных биоресурсов диких популяций особо ценных промысловых видов рыб, в том числе атлантического лосося.

Особого внимания заслуживает опыт государственной системы регулирования и управления перемещением животных в скандинавских странах.

Один день конференции был полностью посвящен проблемам болезней рыб в аквакультуре, заболеваниям диких популяций атлантического лосося.

Принято решение продолжить работу по болезням рыб диких популяций в рамках рабочих групп, осуществлять оперативный обмен информацией по возникающим проблемным вопросам и изменениям эпизоотической обстановки.

Не менее пристальное внимание было уделено проблеме вакцинации северного оленя против сибирской язвы и поддержанию благополучия регионов по бешенству плотоядных. Впервые участие в работе конференции принял Ямало-Ненецкий округ в лице его главного государственного ветеринарного инспектора Евгения Попова.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНаселение России опять в демографической яме
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

NazarPervobytnyi
28.09.18 13:53
Защитники Природы со всего мира против рождаемости. Они пришли к выводу, что человек - это глупое и опасное животное на планете. Чем больше людей тем больше беды и разрушения повсюду. Весь мир страда
Комментарий к новости:Норвежские и российские экологи вместе выступают против сбросов отходов горнодобывающих компаний Королевства в фьорды
Иван Петрович
26.09.18 14:57
Что-то часто стали задерживать членов правительства. Предлагаю переместить СК в здание горадминистрации (во времена СССР там в одно время милиция находилась) - легче будет проводить аресты.
Комментарий к новости:В Мурманской области задержали замминистра регионального правительства
Наталья
26.09.18 00:10
18.09.1971 будущее
Комментарий к новости:ЗНАКИ: В основе астрологии профессий лежит связь знаков Зодиака и планет с определёнными видами деятельности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)00:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиБанк России предупреждает россиян о появлении в стране финансовой пирамиды-PRO ВалютуКурс евро снизился на 81 копейку, доллара - почти на 25 копеек-PRO ЭнергетикуРабочее колесо Верхнетуломской ГЭС с полувековой историей станет памятником-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 октября-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыПредпенсионникам депутаты подарили два дня для прохождения диспансеризации
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 212 человека
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика