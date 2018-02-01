Более 50 творческих коллективов примут участие в международном фестивале-конкурсе «Нам года – не беда»

С 9 по 11 февраля в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдет Международный фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения «Нам года – не беда».

Соорганизатором фестиваля в рамках Соглашения, подписанного с правительством Мурманской области, выступит Стратегическое партнерство «Северо-Запад».

По словам исполнительного директора Стратегического партнерства Алексея Багарякова, в Мурманск прибудут более 50 коллективов и исполнителей из Королевства Норвегия, Эстонской Республики, Республики Карелия, Ленинградской, Новгородской, Тюменской, Архангельской, Мурманской областей, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. Мурманскую область представят творческие коллективы и исполнители из Мурманска, Североморска, Александровска, Заозерска и Мончегорска.

«Для партнерства большая честь и удовольствие поддержать артистов старшего возраста, дать им возможность продемонстрировать свои таланты и мастерство, – отметил Алексей Багаряков. – Мы считаем важным оказывать содействие в расширении международных контактов между людьми старшего поколения, способствовать реализации их творческих способностей и передаче творческого наследия молодежи».

Фестиваль «Нам года – не беда» ведет свою историю с 2005 года. Отличительная особенность нынешнего праздника творчества – появление конкурсной составляющей. Как пояснили организаторы, без состязательного момента было просто не обойтись из-за высокого уровня подготовки коллективов и исполнителей и роста популярности фестиваля. В декабре 2017 года конкурсное жюри рассмотрело более 200 заявок. В результате в финал прошли 52 номера.

Фестиваль-конкурс проводится по четырем номинациям: «вокал», «хореография», «инструментальная музыка» и «художественное слово». Все участники фестиваля-конкурса будут награждены памятными дипломами и сувенирами. По результатам работы жюри в каждой номинации присуждаются дипломы I, II и III степени, а также Гран-при фестиваля-конкурса, честь вручить который выпала Стратегическому партнерству «Северо-Запад».