Более 50 волонтеров движения «Абилимпикс» прошли обучение в преддверии регионального чемпионата

Сегодня в колледже экономики и информационных технологий Мурманска состоялось торжественное открытие регионального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в колледже экономики и информационных технологий.

Более 50 волонтеров движения «Абилимпикс» прошли обучение на базе регионального волонтерского центра «Абилимпикс».

Специалисты Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области провели для волонтеров тренинг, направленный на сплочение волонтерской команды предстоящего чемпионата, развитие умения координировать совместные действия, формирование оптимального поведения в сложных ситуациях, тренировку навыков общения с различными категориями конкурсантов.

Всего в мероприятиях регионального чемпионата будет задействовано более 100 волонтеров, прошедших специальное обучение.

Соревнования III Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» пройдут 11 и 12 октября по 17 компетенциям на пяти площадках.

В Мурманском медицинском колледже состоятся соревнования по компетенциям «Массажист» и «Медицинский и социальный уход», в Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота – по компетенциям «Выпечка хлебобулочных изделий» и «Торговля», в Мурманском индустриальном колледже – по компетенции «Слесарное дело», в Мурманской коррекционной школе-интернате № 3 – по компетенции «Театральное искусство».

Основной площадкой чемпионата станет Мурманский колледж экономики и информационных технологий, где будут соревноваться участники 11 компетенций: «Экономика и бухгалтерский учет», «Разработка программного обеспечения», «Администрирование баз данных», «Психология», «Поварское дело», «Поварское дело (школьники)», «Бисероплетение», «Бисероплетение (школьники)», «Резьба по дереву (школьники)», «Флористика (школьники)», «Фотограф-репортер (школьники)».

В общей сложности в региональном чемпионате примут участие более 100 школьников, студентов колледжей и вузов, специалистов из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.