Более 500 детей приняли участие в новогодних мероприятиях Родительского комитета АО «ММТП»

Родительский комитет АО «ММТП» подвел итоги проведения праздничных новогодних мероприятий. Согласно обобщенным данным, в них приняли участие более 400 детей портовиков. Также участниками благотворительных акций, организованных Родительским комитетом для общественных организаций и учреждений Мурманской области, стали более 100 человек.

«Организация праздничных новогодних мероприятий для детей портовиков и друзей Мурманского морского торгового порта – это важная часть социальной политики нашего предприятия. Ежегодно Родительский комитет при поддержке администрации предприятия делает все возможное для того, чтобы праздники стали ярким событием в жизни детей и запомнились на долгие годы», - сказала председатель Родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

В этом году было организовано пять праздничных представлений для детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет, более 80 семей посетили «портовские» Дед Мороз и Снегурочка, состоялись встречи в «Мурманском центре социальной помощи семье и детям». Отметим также поездку детей работников предприятия в Санкт-Петербург, которую Родительский комитет традиционно организует в период новогодних каникул. Для ребят была подготовлена насыщенная программа в детском оздоровительном лагере «Зеленый город». Они познакомились с историей Санкт-Петербурга, посетили крейсер «Аврора», музей-заповедник «Гатчина».

«Я хочу искренне поблагодарить всех, кто помогал готовить и проводить эти мероприятия, а по сути – своими руками создавал сказку, в которую так хочется верить, особенно, в новогодние дни. Причем делали это в личное время, не считаясь со своими делами», - подчеркнула Светлана Рамазанова.

Новогодние праздники прошли, а Родительский комитет АО «ММТП» уже работает над новыми мероприятиями для детей. Сейчас его активисты ведут подготовку к 17-й детской зимней спартакиаде. Традиционно в ней принимают участие более 150 детей. В этом году спартакиада пройдет 23 февраля.