Более 535 млн рублей направлены из консолидированного бюджета области на ремонты в образовательных организациях к новому учебному году

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили вопрос подготовки школ к новому учебному году. По информации министра образования Мурманской области Наталии Карпенко, всего в регионе функционируют 499 образовательных организации, подведомственных министерству образования.

«В настоящее время в 423 муниципальных образовательных организациях выполняются ремонты текущего и капитального характера, осуществляются мероприятия, связанные с обеспечением комплексной безопасности, с устранением предписаний надзорных органов», – отметила Наталия Карпенко.

17 муниципальных и одна областная комиссии осуществляют работу по проверке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. В большинстве муниципальных образований приемка образовательных организаций будет осуществляться 7-8 августа (Апатиты, Кандалакша, Мурманск, Мончегорск, Печенга), и с 15 августа (Оленегорск, Ковдор, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск).

На сегодняшний день начата работа по приемке образовательных организаций в двух муниципальных образованиях – Кольском районе и Кировске с подведомственной территорией. Глава Кольского района и и. о. главы администрации Кировска доложили, что никаких опасений по готовности учреждений образования к новому учебному нет.

Губернатор Марина Ковтуна напомнила, что в 2017 году значительные финансовые средства, более 535 млн рублей, направлены из консолидированного бюджета области на ремонты, устранение предписаний надзорных органов и обеспечение безопасного и комфортного пребывания юных северян в образовательных организациях.

«За оставшийся месяц до начала нового учебного года необходимо исключить риски срыва сроков завершения ремонтных работ», – подчеркнула Марина Ковтун.