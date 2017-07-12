Более 55 кг мясопродуктов и 400 штук яиц было уничтожено из-за отсутствия документов, подтверждающих их безопасность

В I полугодии специалисты комитета по ветеринарии Мурманской области провели 80 проверок соблюдения требований законодательства в сфере ветеринарии юридическими лица, индивидуальными предпринимателями и гражданами. В соответствии с планом состоялось 43 проверки. Основанием для организации ещё девяти проверок явилось истечение установленных сроков выполнения предписаний, выданных по результатам ранее проведенных мероприятий. Более 20 проверок были организованы в связи с поступлением в комитет сведений о нарушениях в деятельности хозяйствующих субъектов и граждан.

По итогам 35 проверок по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях. Всего за шесть месяцев выдано 25 предписаний, составлено 45 протоколов об административных правонарушениях, на лиц, признанных виновными, наложены административные штрафы на сумму 240 тысяч рублей.

При проведении двух проверок у государственных ветеринарных инспекторов возникли подозрения в фальсификации ветеринарных сопроводительных документов. Информация об этом передана в правоохранительные органы для принятия мер в рамках компетенции.

В ходе мероприятий по контролю были установлены случаи ввоза в регион продуктивных животных без сопровождения ветеринарными свидетельствами. Такие нарушения допущены сельскохозяйственным предприятием Терского района, а также главой фермерского хозяйства, осуществляющим свою деятельность в пгт.Молочный. Государственной ветеринарной службой Мурманской области были проведены карантинные мероприятия, направленные на исключение у ввезенных животных инфекционных и инвазионных заболеваний. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Кроме того, государственные ветеринарные инспекторы выявляли нарушения статьи 21 закона РФ о ветеринарии, согласно которой запрещаются реализация и использование для пищевых целей мяса, мясных и других продуктов убоя и промысла животных, молока, молочных продуктов, яиц, иной продукции животного происхождения, не подвергнутых в установленном порядке ветеринарно-санитарной экспертизе.

При проведении восьми проверок была обнаружена подконтрольная продукция, на которую отсутствовали документы, подтверждающие её безопасность в ветеринарно-санитарном отношении. Более 3,5 тонны мясной и рыбной продукции и 400 штук яиц было задержано и подвергнуто ветеринарно-санитарной экспертизе, по результатам которой около 3 тонн продукции свиноводства направлено в корм животным, более 55 кг мясопродуктов и 400 штук яиц было уничтожено.

В первом полугодии проведено 13 проверок личных подсобных хозяйств, в которых не соблюдаются правила убоя продуктивных животных. Владельцами допускается убой свиней без предъявления ветеринарной службе и получения соответствующего разрешения, полученные продукты убоя реализуются без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Для проведения контроля за деятельностью организаций, осуществляющих отлов и содержание безнадзорных животных, комитетом организованы проверки ООО «Прогресс Ай-Ти», ООО «Бытсервис» и ООО «Престиж». В результате двух проверок выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил, устанавливающих требования к перевозкам и содержанию животных, приняты меры административного реагирования. На юридические лица – ООО «Прогресс Ай-Ти» и ООО «Престиж» – и на руководителя одной из организаций наложены административные штрафы. Хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении нарушений.