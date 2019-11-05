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Мурманская область. Арктика05.11.19 13:14

Более 5,5 тысячи бутылок продукции изъяты у организованной группы лиц, занимавшихся незаконной реализацией алкоголя в Мурманской области

В результате проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудникам экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Мурманской области выявлены факты незаконной реализации немаркированного алкоголя на территории  региона.

По подозрению в противоправной деятельности задержаны двое граждан.

Полицейские установили, что один из злоумышленников, мужчина 1987 года рождения, в период с января 2017 по октябрь 2019 года, имея практический опыт ведения предпринимательской деятельности, необходимые организаторские способности и обладая информацией о заинтересованных лицах в поставке немаркированной алкогольной продукции для розничной продажи, принял решение об организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение. Через своих знакомых он подыскивал на территории соседних субъектов Российской Федерации поставщиков немаркированного алкоголя и организовывал её доставку на территорию Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, другой участник (1983 года рождения) и иные, пока неустановленные следствием лица, организовывали приём, хранение и сбыт алкоголя через различные торговые точки региона. Полицейскими проведено пятнадцать обысков, в ходе которых изъято свыше 5,5 тысячи бутылок алкогольной продукции, документы и другие вещественные доказательства, представляющие интерес для следствия. СЧ СУ УМВД России по Мурманской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенное в крупном размере, организованной группой).

В настоящее время в рамах расследования уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других участников ОПГ.

 

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