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Мурманская область. Арктика22.05.18 07:00

Более 5,5 тысячи человек посетили «Ночь музеев» в Мурманском областном художественном музее

19 мая в главном здании Мурманского областного художественного музея, отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» и отделе народного искусства и ремесел состоялась «Ночь музеев» 2018, которую посетили 5654 человека.

В «Культурно-выставочном центре Русского музея» торжественное открытие состоялось в 16 часов, в рамках которого для гостей музея выступил вокально–эстрадный ансамбль «Созвучие». В течение музейной ночи посетители приняли участие в различных интерактивных играх, мастер-классах, видеовикторинах, посетили различные выставки и прослушали экскурсии. Северяне смогли не только увидеть выступление студии народного европейского танца «Пустошь», но и принять участие в мастер-классе, который провели участники коллектива. Для гостей «Ночи музеев» директор музея Ольга Александровна Евтюкова провела экскурсию по выставке живописи из собрания Русского музея «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский». Посетители приняли участие в диалоге с мурманским художником Дмитрием Новицким на выставке «Первая мировая война. 1914-1918» из собрания Государственного Исторического Музея г.Москва, а также примерили на себя исторические костюмы из коллекции Мурманского областного драматического театра в рамках работы фотоателье «Театрум».

В главном здании Мурманского областного художественного музея торжественное открытие состоялось в 17 часов. С приветственным словом на открытии выступил председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Борисович Ершов. В рамках открытия мероприятия для гостей музея выступил известный поморский фольклорный хор села Варзуга с композициями о Русском Севере, после чего для участников хора была проведена экскурсия по историко-художественной выставке Государственного исторического музея «Русский Север».

На площадке перед главным зданием музея посетители активно участвовали в различных мастер-классах, например: рисование панно при помощи воздушных шаров, создание праздничной гирлянды из флажков, коллективное граффити, посвященное 80-летию Мурманской области.

Рисование песком на планшетах, мастер-классы от заслуженных художников России Анатолия Александровича Сергиенко и Раисы Сергеевны Чебатуриной, музейный квест «Я иду искать шедевр», концерт классической музыки от учащихся Мурманского колледжа искусств – это и многое другое смогли посетить гости вечера на «Ночи музеев» в главном здании.

Впервые состоялась экскурсия-акция в фондохранилище Мурманского областного художественного музея. Посетители смогли заглянуть за закрытые двери музейных запасников, познакомиться с организацией музейного хранения и увидеть экспонаты, не вошедшие в постоянные экспозиции Музея.

В конце вечера заряд ярких и позитивных эмоций северянам подарили артисты «Арктического театра». Перед зрителями участники коллектива выступили с импровизированным комедийным шоу «Выкрутасы».

В 00.40 состоялось подведение итогов творческого конкурса «Повтори картину художника», который включал в себя копирование работ художников XVIII-XXI веков на постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-XXI веков». Победители были награждены ценными призами.

В отделе народного искусства и ремесел «Ночь музеев» проходила с 17 до 22 часов. Выступление народного самодеятельного коллектива русской песни «Русские узоры» из г.п. Молочный, народного самодеятельного коллектива оркестра русских народных инструментов из Мурманска район Росляково, ремесленный диктант для учащихся, творческая мастерская «Семейные встречи в Доме ремесел», показ фильмов-победителей Международного кинофестиваля «Северный характер» — все это ожидало жителей и гостей Заполярья на «Ночи музеев» в отделе народного искусства и ремёсел. В ходе мероприятия состоялось подведение итогов и награждение победителей областной дистанционной викторины «Земля под северным сиянием», конкурса детского рисунка «Мирный Мурманск».

 

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