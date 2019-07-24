Более 5,58 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго за первое полугодие 2019 года

Более 5,58 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям филиала «Россети Северо-Запад» «Колэнерго» за первое полугодие 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём электропередачи снизился на 0,3%. Основная причина – снижение объёма потребления крупными потребителями Мурманской области.

Потери при передаче электроэнергии составили чуть более 202 млн кВтч или 3,5% от общего объёма электропередачи, что не превышает установленный норматив.

На долю крупных потребителей Мурманской области приходится более 70 процентов энергопотребления региона.