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Мурманская область. Арктика07.11.17 13:15

Более 6 тысяч человек стали участниками акции «Ночь искусств» в заполярных музеях

4 ноября областные музеи присоединились к культурно-просветительской акции «Ночь искусств», которая проводится в российских музеях с 2013 года по инициативе Министерства культуры Российской Федерации. В этом году акция прошла под девизом «Искусство объединяет» и была приурочена ко Дню народного единства и 100-летию Октябрьской революции.

«Ночь искусств» – это масштабная акция, которая затрагивает различные направления искусства. В этот день жителям и гостям города была предоставлена возможность окунуться в мир культуры и искусства, стать не только зрителями, но и участниками мероприятий праздничной программы.

В Мурманском областном краеведческом музее северяне познакомились с деятельностью различных творческих и культурных организаций региона, поучаствовали в проводимых ими мероприятиях. На торжественной церемонии открытия выступил заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы. Любители истории посетили выставку «Революционный держите шаг», тематические лекции и презентацию фильма о рыболовецком колхозе «Всходы коммунизма» телекомпании ТВ-21. В рамках мероприятия состоялись встречи с членами клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард», «Снежный волк», «Заполярный рубеж» и «Титовский гарнизон». В течение вечера прошли интеллектуальные игры, мастер-классы и музыкальные выступления клуба авторской песни «Пять углов», групп «Иннсмут» и «GlamMusic». Особым подарком для гостей музея стали огненное шоу «Иероглиф» и спектакль Мурманского областного театра кукол. Вечер завершило яркое развлекательное представление студии народного европейского танца «Пустошь».

«Ночь искусств» прошла также на трех площадках Мурманского областного художественного музея. На основной площадке посетители увидели отрывок из спектакля «Оптимистическая трагедия» по мотивам пьесы В. Вишневского в исполнении актёров театра Северного флота, посетили экскурсии по выставкам, прослушали музыкальные композиции и поучаствовали в творческих конкурсах и мастер-классах. Завершило вечер выступление дуэта «Шиш да Малина orchestra» с программой «Пролетарочка».

В отделе народного искусства и ремёсел акция началась мероприятием «Вместе дружная семья» с участием национально-культурных объединений и музыкально-поэтической композицией «Нам без поэзии и музыки тоска» участников театра-студии «Катарсис» Дома детского творчества им. А. Торцева. Северяне приняли участие в мастер-классах по узелковому батику, изготовлению традиционной крестьянской куклы, а также поработали с глиной на гончарном круге. Мастерицы из клуба «Кружевница» показали, как плести кружево на коклюшках.

В Культурно-выставочном центре Русского музея торжественно открылась выставка живописи художницы Ирины Музыриной из Санкт-Петербурга и состоялась лекция директора Мурманского областного художественного музея Ольги Евтюковой «После штурма». Участники акции посмотрели документальный фильм «Конец смутного времени», приняли участие в мастер-классе «Ты стал участником арт-революции?», послушали документальные записи голосов участников революционных событий. Сотрудники музея провели для гостей экскурсии по выставкам и викторины.

К акции также присоединились музеи Кандалакши, Полярного, Мончегорска и Кировска.

В мероприятиях культурно-просветительской акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства, приняли участие свыше 6 тысяч северян. Прошедшая «Ночь» оставила у многочисленных посетителей музеев яркие и незабываемые впечатления.

 

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