Более 60 лучших педагогов Мурманской области участвуют в конкурсах профессионального мастерства

С 17 по 20 апреля в Мурманской области проходят профессиональные конкурсы педагогического мастерства «Учитель года Мурманской области – 2018», «Воспитатель года Мурманской области – 2018» и «Педагогический триумф – 2018».



Соревнуются за звание лучшего воспитатели, учителя, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, классные руководители, педагоги-библиотекари из 14 муниципальных образований Мурманской области. Конкурсы проводятся в целях поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, распространения педагогического опыта лучших учителей Мурманской области. Девиз конкурсов 2018 года: «Учитель – это мастер порождения смыслов».



Церемония открытия конкурса «Учитель года Мурманской области – 2018» состоялась в Институте развития образования. Старт конкурсу дал диалог педагогов с министром образования и науки Мурманской области Наталией Карпенко, председателем финального жюри, профессором Мурманского арктического государственного университета, заслуженным учителем Российской Федерации Дмитрием Левитесом и победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017», заместителем директора Североморского кадетского корпуса Вячеславом Дмитриевым.



Участники конкурса пытались найти ответы на вопросы: в чем заключается успех учителя, что есть современная школа, почему преподаватели не только должны учить, но и сами должны учиться у своих учеников. Дискуссия подтвердила, что сейчас перед педагогом стоит непростая задача – создать условия для развития творческих способностей, развивать у учеников стремление к творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, повышать мотивацию к изучению предметов, поощрять их индивидуальные склонности и дарования. Во второй половине дня участники провели методические семинары и выполнили конкурсное задание – эссе по теме «Я - учитель».



За четыре конкурсных дня более 60 лучших педагогов Мурманской области – победители конкурсных отборов муниципальных этапов продемонстрируют свое профессиональное мастерство в таких конкурсных мероприятиях, как мастер-класс, «Учебное занятие», «Образовательный проект», «Педагогические дебаты», «Круглый стол образовательных политиков» и др.



Победители конкурсов профессионального мастерства Мурманской области будут названы 20 апреля на торжественной церемонии закрытия в Мурманском областном центре дополнительного образования детей «Лапландия».