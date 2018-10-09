Более 60 работ поступило на конкурс детского творчества «Мирное небо над головой»

По инициативе Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Мурманской области совместно с региональным министерством образования и науки прошел традиционный конкурс детского творчества «Мирное небо над головой».

Конкурс приурочен к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата связана с трагическими событиями 2004 года в Беслане. В день памяти по всей стране вспоминают жертв террористических актов.

В этом году на конкурс поступило более 60 творческих работ детей и детских коллективов в возрасте от 3 до 16 лет. Конкурс проводился по следующим номинациям: «Рисунок», «Поделка», «Стихотворение», «Плакат», «Видеоролик», «Памятка».

Полицейские и сотрудники регионального министерства образования и науки торжественно наградили победителей конкурса. Виктория Корнеева и Полина Жойкина получили дипломы и ценные подарки за лучшие рисунки, Степан Смирнов и коллектив детского центра «Бэби-клуб» получили диплом и подарок за лучшую поделку. Илья Афанасьев был признан лучшим в номинации «Плакат», а за лучшее стихотворение диплом и подарок получила Анастасия Шило. За творческую работу в номинации «Памятка» награждена Даяна Курдюкова. Ценные подарки и дипломы от организаторов получили также ребята, занявшие вторые и третьи места.

Работы участников конкурса детского творчества «Мирное небо над головой» будут представлены мурманчанам и гостям нашего региона с 10 по 14 октября на IV этаже торгово-развлекательного комплекса «Мурманск Молл», вблизи с семейной развлекательной зоной.