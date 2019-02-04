Более 60 тысяч рублей списано со счетов мурманчан

В отдел полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску с заявлением о хищении крупной суммы денег с банковской карты обратилась жительница областного центра.

Северянка рассказала полицейским, что ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Он пояснил, что с карты пенсионерки происходит несанкционированное списание денежных средств и её необходимо заблокировать.

Мурманчанка сообщила незнакомцу реквизиты счёта. Позже ей поступил еще один звонок, но уже от женщины. Она попросила продиктовать пароли из смс-сообщений, якобы для перевода денег на новый счет, который был открыт на имя пенсионерки.

Заявительница выполнила требования, а после окончания разговора, обнаружила сообщение от банка о списании 54 тысяч рублей. Обратившись в банк за новой картой, она узнала, что стала жертвой мошенников.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в аналогичную ситуацию попал 52-летний мурманчанин. Поверив незнакомцу, представившемуся сотрудником банка и сообщив данные банковской карты, он потерял 9,5 тысячи рублей со счёта.

Возбуждены уголовные дела по пункту «Г» части 3 статьи 158 УК России (кража с банковского счёта ).