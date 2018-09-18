Более 6,5 тысячи соотечественников стали участниками региональной программы переселения в Мурманской области

Служба занятости населения Мурманской области продолжает принимать заявления на предоставление единовременной денежной выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Соотечественникам, получившим свидетельство участника Госпрограммы на территории иностранного государства и прибывшим в Мурманскую область в 2018 году, предусмотрена единовременная денежная выплата на жилищное обустройство в размере 7474,28 рубля.

Для подачи заявления необходимо обратиться в центр занятости населения по месту территории вселения и предъявить паспорт, свидетельство участника Госпрограммы, реквизиты счета для перечисления средств.

На днях комитет по труду и занятости населения Мурманской области совместно с УВМ УМВД России по Мурманской области провел в Мурманском арктическом государственном университете презентацию региональной программы переселения соотечественников. Основной целью презентации было информирование и вовлечение в программу студентов из числа иностранных граждан, обучающихся на территории Мурманской области.

Во встрече приняли участие студенты, специалисты отдела по работе с обучающимися и отдела научной работы и международного сотрудничества. Были представлены основные условия участия в региональной программе переселения, требования к потенциальным участникам программы, а также возможности получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в рамках данной программы.

В Мурманской области программа реализуется с 2010 год. Её участниками стали уже более 6500 соотечественников. В основном это граждане среднего возраста с 30 до 45 лет, преимущественно инженерно-технических профессий. Приняли участие в программе более 100 студентов.