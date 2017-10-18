В Мурманском областном краеведческом музее состоялся День открытых дверей, приуроченный ко дню рождения музея, которому в этом году исполнился 91 год.

Учащиеся средней общеобразовательной школы №44 г. Мурманска прослушали экскурсию «Многообразие животного и растительного мира Кольского полуострова» и приняли участие в мастер-классе. Музейный сотрудник предложила школьникам украсить праздничный «торт» и сделать памятную фотографию в честь дня рождения учреждения. В конце занятия ребята подарили музею сувениры. Школьники мурманских гимназий № 2 и №3 посетили экскурсию по выставке «На дрейфующих льдах Арктики» и смастерили бумажный ледокол.

В этот день гости музея встретились с членами группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон», которые рассказали о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Мурмане. Более 650 северян стали гостями Мурманского областного краеведческого музея.