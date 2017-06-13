Более 7 тысяч северян приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России

Сегодня губернатор Марина Ковтун проводит оперативное совещание с руководителями исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Мурманской области.

Открывая совещание, глава региона отметила широкий охват состоявшихся накануне праздничных мероприятий, посвященных Дню России. В рамках всероссийской акции «Мы – граждане России» в городах и поселках Мурманской области прошли торжественные церемонии вручения паспортов юным северянам, были организованы познавательные, спортивные мероприятия, концерты, выставки и творческие конкурсы, областные музеи провели Дни открытых дверей.

В общей сложности в праздничных мероприятиях приняли участие около 7 тысяч жителей региона, сообщила Марина Ковтун.