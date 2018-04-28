Более 70 специалистов Мурманской области приняли участие в информационно-методическом семинаре по вопросам формирования доступной среды для инвалидов

В Мурманске состоялся двухдневный информационно-методический семинар по вопросам формирования доступной среды для инвалидов. Мероприятие было организовано министерством социального развития региона в рамках цикла «Управление системой формирования доступной среды для инвалидов в Мурманской области».



Специалисты органов региональной и муниципальной власти обсудили целый спектр вопросов, касающихся создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения, в том числе современные подходы и требования к организации такой деятельности, актуальные нормативные правовые и технические документы, методические и практические подходы к проведению паспортизации объектов в учреждениях.



«Для оказания комплексной методической помощи специалистам по вопросам эффективного планирования деятельности, направленной на создание доступной среды для инвалидов, в рамках государственной программы Мурманской области «Социальная поддержка граждан» подобные обучающие семинары проводятся нами ежегодно. В качестве лекторов приглашаются эксперты ресурсного центра «Доступный мир» из Санкт-Петербурга. Они являются соразработчиками нормативных документов федерального уровня в сфере обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных граждан», – прокомментировал министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.



Более 70 специалистов со всей области, принявшие участие в семинаре, получили пакет методических документов и материалов, которые помогут эффективно проводить на местах работу по формированию доступной среды для инвалидов.