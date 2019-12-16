Более 700 человек посетили «Никольскую ярмарку» в Мурманске

14 и 15 декабря в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея состоялась ежегодная выставка народного искусства Мурманской области «Никольская ярмарка».

Участники – мастера декоративно-прикладного искусства, клубы, народные самодеятельные коллективы и студии Мурманской области. Всего 58 мастеров из Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Заполярного, Кировска, Колы, Титана и Междуречья.

На открытии гости тёплыми аплодисментами приветствовали детский фольклорный ансамбль «Матрёшки» из Дома детского творчества им. А. Торцева под руководством Натальи Коробковой. Стихи собственного сочинения посвятила участникам Ирина Перепеч, преподаватель Мурманского педагогического колледжа, руководитель клуба рукоделия Дома культуры посёлка Междуречье.

На ярмарке была представлена русская вышивка, фриволите, плетение из бересты, резьба и роспись по дереву, кружевоплетение, бисероплетение, изделия из кожи, керамика, лоскутное шитье, валяние, флористика, декупаж, роспись по дереву и многое другое. В течение двух дней более 700 человек посетили выставку-ярмарку и смогли найти уникальные новогодние подарки для родных и близких.