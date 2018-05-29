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Мурманская область. Арктика29.05.18 08:10

Более 7,5 тысячи девятиклассникам предстоит сдать экзамен по русскому языку 29 мая

Для проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) по всей Мурманской области откроется 51 пункт проведения экзаменов, для проведения государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – 14 пунктов проведения экзаменов.

На выполнение экзаменационной работы ОГЭ по русскому языку, которая состоит из трех частей, отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой небольшую письменную работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). Часть 2 состоит из 13 заданий (2–14). Задания части 2 выполняются на основе прочитанного текста. Часть 3 (альтернативное задание 15) – задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение).

Участникам экзамена разрешается пользоваться орфографическими словарями.

«Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по русскому языку и включает задания только школьной программы. Справиться с работой может каждый девятиклассник», – отметила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Государственный выпускной экзамен по русскому языку проводится в нескольких форматах в целях учёта возможностей разных категорий его участников: участников без ограниченных возможностей здоровья (ОВЗ) и участников с ОВЗ.

Участникам ГВЭ без ОВЗ предоставляется возможность выбора одного из видов экзаменационной работы: сочинение или изложение с творческим заданием.

Для участников ГВЭ с ОВЗ разрабатываются различные виды экзаменационных материалов. Вид экзаменационного материала выбирается индивидуально с учётом особых образовательных потребностей обучающихся и индивидуальной ситуации развития.

 

 

 

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