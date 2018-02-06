Более 8 тонн спиртосодержащей продукции с признаками контрафактности изъяли полицейские со склада

Информация о том, что в складских помещениях на территории Ленинского округа города Мурманска осуществляется оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующих документов и лицензии, поступила адрес полиции из управления по лицензированию Мурманской области.

Сотрудниками ООПАЗ УМВД России по Мурманской области проведена проверка, в ходе которой информация нашла свое подтверждение. На складе, расположенном в Ленинском округе, был установлен факт нахождения в обороте алкогольной продукции, а именно: коньяка, виски, водки, маркированных федеральными специальными марками, с признаками подделки. Поддельная продукция была разлита в пластиковые пятилитровые канистры и упакована в коробки. Всего со склада полицейские изъяли более 8 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Материалы проверки зарегистрированы в УМВД России по городу Мурманску по признакам состава преступления предусмотренным статьей 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок», а также статьей 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, изъятое спиртное направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.