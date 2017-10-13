Более 8 тысяч второклассников написали ВПР по русскому языку

Более 8 тысяч второклассников из 145 школ Мурманской области написали Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку. ВПР по русскому языку проводится в целях мониторинга качества подготовки обучающихся 2 классов. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Диагностическая работа включала в себя 7 заданий, на ее выполнение отводилось 45 минут. Задания проверочной работы нацелены на выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими и синтаксическими умениями, а также универсальными учебными действиями.

«Проведение проверочных работ позволяет определить направления работы по совершенствованию системы образования, повышению его качества в образовательных организациях и в целом в регионе», – прокомментировала министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

В октября 2017 года ВПР по русскому языку также предстоит написать обучающимся 5 классов. Для них проверочные работы пройдут 26 октября.