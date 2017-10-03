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Мурманская область. Арктика03.10.17 15:18

Более 8 тысяч жителей Мурманской области сделали прививку от гриппа в мобильных прививочных кабинетах

С целью проведения вакцинации взрослого населения против сезонного гриппа в Мурманской области продолжают работать мобильные прививочные кабинеты, где любой желающий житель региона может сделать прививку против сезонного гриппа. Такой возможностью уже воспользовались 8057 человек.

Для удобства населения мобильные прививочные кабинеты располагаются вблизи наиболее посещаемых общественных мест. В Мурманске с 3 по 14 октября специализированные автомобили будут работать около конгресс-отеля «Меридиан» (пл. Пять Углов) и на площади гипермаркета «О'кей».

Выездные бригады Мурманской городской поликлиники №1 будут проводить вакцинацию населения по следующему графику: в будни у гипермаркета «О'кей» (просп. Ленина, 34) - с 9 до 19 часов, у конгресс-отеля «Меридиан» (ул. Воровского, 5/23) - с 14 до 19 часов; в субботу на обеих точках - с 14 до 19 часов.

При себе необходимо иметь только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

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