Более 80 читателей приняли участие в акции областной детско-юношеской библиотеки «Мир глазами детей»

В областной детско-юношеской библиотеке прошла акция «Мир глазами детей», приуроченная к Международному дню защиты детей. В мероприятии приняли участие более 80 посетителей библиотеки разного возраста, которым представилась возможность высказать свое мнение об окружающем мире, передать эмоциональное отношение к происходящему вокруг, а также обратить внимание взрослых на детские проблемы.

Участники акции стали создателями коллективной книги «Мир глазами детей». На специально подготовленных страничках они рисовали свое представление о мире. И это солнце, деревья, растения, радуга, портреты родных и многое другое.

Активно работала творческая площадка, где все желающие смогли принять участие в оформлении плаката «Да здравствует детство!» и поделиться своими заветными мечтами с ярким и веселым солнышком, чтобы эти желания непременно сбылись.

Все участники акции получили от организаторов небольшие, но полезные сувениры и леденцовые «витаминки счастья».

В завершение акции читатели ответили на вопросы мини-анкеты, которые были одинаковыми как для взрослых, так и для детей.

В анкетах ребята и родители поделились тем, что их волнует больше всего, что им нужно для счастья, от чего они ждут защиты.