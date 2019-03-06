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Мурманская область. Арктика06.03.19 15:01

Более 80% жителей Мурманской области зарегистрированы на портале электронных госуслуг

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, региональный комитет по развитию информационных технологий и связи отчитался о реализации проекта в рамках госпрограммы «Информационное общество».

Соглашение о предоставлении соответствующей субсидии из федерального бюджета было заключено между Минкомсвязью России и правительством Мурманской области в феврале 2018 года. Как сообщил председатель профильного комитета Тимур Лапин, суммарная стоимость проектов составила свыше 8,4 млн рублей с учётом федеральных и региональных средств.

Развитие проектов велось по двум направлениям. Первое – это доработка региональных информационных систем с целью предоставления региональных услуг исключительно через инфраструктуру Единого портала государственных и муниципальных услуг. Второе – мероприятия, проводимые с соблюдением методических указаний Минкомсвязи России и популяризация услуг, оказываемых при помощи Единого портала.

Рабочей группой по формированию электронного правительства были определены услуги из числа массовых и социально значимых, подлежащие выводу на Единый портал госуслуг, а также сроки и необходимые мероприятия по доработке региональных информационных систем. Количество услуг, для которых были реализованы механизмы подачи заявлений через Единый портал, составило 26, из них шесть – муниципальные. Проведена большая работа для привлечения новых пользователей электронных услуг.

Кроме того, с использованием средств субсидии региональные информационные системы были подключены к формам-концентраторам: в сфере здравоохранения – вызов врача на дом, запись на прохождение диспансеризации; в сфере соцзащиты – назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей (под этим общим названием в регионе оказываются 10 услуг по предоставлению льгот и пособий в различных ситуациях), предоставление социальных пособий малоимущим (две региональные услуги), прием заявлений и предоставление субсидий на оплату услуг ЖКХ.

На уровне муниципальных услуг в электронном виде стали доступны прием заявлений и постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, выдача и аннулирование разрешений на установку рекламных конструкций. Пилотными территориями для их реализации выступили Мурманск и Полярные Зори.

В течение 2018 года с привлечением средств федеральной субсидии на Единый портал выведены девять форм услуг: две услуги сферы образования – запись в школу и проверка оценок, три наиболее востребованные услуги сферы занятости, четыре муниципальные услуги. Ведётся настройка необходимых ролевых моделей.

В результате проведённой работы на Едином портале госуслуг на сегодня представлены 37 услуг региона в полном соответствии с актуальными федеральными требованиями. Кроме того, достигнут целевой показатель по количеству граждан, получивших подтвержденную учетную запись ЕСИА на территории региона в течение 2018 года. Доля жителей Мурманской области, зарегистрированных в ЕСИА, согласно данным Минкомсвязи России, на 1 февраля 2019 года – 82,2%.

Тимур Лапин отметил, что федеральная субсидия освоена на 99,93%, а размещение государственных заказов и реализация государственных контрактов произведены в сроки, согласованные с Минкомсвязью России.

Губернатор Марина Ковтун дала комитету поручение совместно с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления провести мониторинг востребованности государственных и муниципальных электронных услуг и до 10 октября доложить о результатах.

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