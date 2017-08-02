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Мурманская область. Арктика02.08.17 07:10

Более 800 работников Мурманского государственного технического университета не получили своевременно зарплату и расчёт по отпускным

Защита трудовых прав северян стала основной темой рабочей встречи губернатора Марины Ковтун с руководителем Государственной инспекции труда в Мурманской области Андреем Балмочных.

Государственная инспекция труда осуществляет еженедельный мониторинг состояния задолженности по заработной плате перед работниками организаций и предприятий Мурманской области. По оперативным данным, общий размер задолженности сегодня составляет свыше 313 млн рублей перед работниками 27 предприятий, сообщил Андрей Балмочных. Говоря о структуре фиксируемой в регионе задолженности, он отметил, что её «львиная» доля приходится на организации, находящиеся в состоянии банкротства. При этом экономически активные предприятия, попавшие в перечень должников, находятся на особом контроле инспекции.

Глава региона подчеркнула, что правительство Мурманской области и региональный комитет по труду и занятости готовы активизировать взаимодействие с инспекцией при работе с предприятиями-банкротами. При этом Марина Ковтун отметила значимость тщательного мониторинга ситуации с задолженностью и работы на её предупреждение.

«На сегодняшний день на территории региона задолженность в хозяйствующих субъектах, финансируемых из областного и муниципальных бюджетов, не зафиксирована. Вместе с тем, в середине июля стало известно об образовании задолженности в одном из крупнейших образовательных учреждений области. Так, более 800 работников Мурманского государственного технического университета не получили своевременно зарплату и расчёт по отпускным на сумму, превышающую 50 млн рублей», – отметила Марина Ковтун и спросила, какие меры может принять Государственная инспекция труда для восстановления прав работников МГТУ.

Андрей Балмочных пояснил, что инспекторы уже работают по каждому, поступившему в их адрес, заявлению работников о нарушении их прав.

Глава региона Марина Ковтун попросила руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Андрея Балмочных держать вопрос погашения долгов в университете и других организациях на особом контроле.

 

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