Более 90 школьников, студентов колледжей и вузов Мурманской области примут участие в региональном чемпионате профмастерства «Абилимпикс»

11-12 октября в Мурманской области будет проходить III региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

Соревнования III чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» среди студентов и специалистов пройдут по 12 компетенциям: «Массажист», «Медицинский и социальный уход», «Экономика и бухгалтерский учёт», «Разработка программного обеспечения», «Администрирование баз данных», «Поварское дело, «Выпечка хлебобулочных изделий», «Торговля», «Слесарное дело», «Психология», «Вязание крючком», «Бисероплетение».

Школьники будут соревноваться по 6 компетенциям: поварское дело, бисероплетение, резьба по дереву, флористика, фотограф-репортер, театральное искусство.

В общей сложности в региональном чемпионате примут участие более 90 школьников, студентов колледжей и вузов, специалистов из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Основной площадкой чемпионата станет Мурманский колледж экономики и информационных технологий – базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования. Также соревнования будут организованы на площадках Мурманского медицинского колледжа, Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, Мурманского индустриального колледжа, Мурманской коррекционной школы-интерната № 3 и Мурманского арктического государственного университета.

В рамках Деловой программы чемпионата пройдут мастер-классы профессионального мастерства, выставки творческих работ, консультации по вопросам профессиональной ориентации, самозанятости, профессионального обучения граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, практикумы по технологии поиска работы и составлению резюме.

Итоги регионального чемпионата «Абилимпикс» будут подведены 12 октября в торжественной обстановке на площадке Мурманского колледжа искусств. Победители и призеры будут награждены золотыми, серебряными, бронзовыми медалями и дипломами. Участники, эксперты и волонтеры – сертификатами, благодарственными письмами, грамотами.

Организатором регионального чемпионата «Абилимпикс» выступает Министерство образования и науки Мурманской области при поддержке Министерства социального развития Мурманской области, Комитета по труду и занятости населения Мурманской области, Комитета по культуре и искусству Мурманской области, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, региональных общественных организаций инвалидов.

Победители III Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» представят наш регион на IV Национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс», который пройдет в Москве в ноябре 2018 года.