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Мурманская область. Арктика17.06.19 08:15

Более 90% удельного веса задолженности в регионе принадлежит предприятиям-банкротам

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проведен анализ работы по сообщениям о преступлениях связанных с нарушением трудовых прав граждан региона.

За 5 месяцев текущего года следственными органами регионального СК России проведено 13 процессуальных проверок по сообщениям о преступлениях по факту невыплаты заработной платы по пяти из которых возбуждены уголовные дела. Количество оконченных уголовных дел в 2019 году увеличилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом за истекший период текущего года 5 уголовных дел направлены в суд.

Так, в 2019 году по оконченным уголовным делам анализируемой категории размер причиненного преступлениями ущерба составил более 4 миллионов рублей, и благодаря предпринятым мерам следователей он возмещён в полном объёме. 

Кроме того, следственными органами СК России уделяется пристальное внимание профилактике данного вида преступления. По 100% оконченных уголовных дел следователями внесены результативные представления.

С целью оперативного выявления фактов невыплаты заработной платы в регионе в 2019 году сотрудниками управления совместно с инспекторами Роструда проведены 7 выездных приёмов граждан. Осуществлены 10 выездов в трудовые коллективы и 4 профилактические беседы с работодателями в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 1 ст. 17, ст. 19 федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, в ходе приёмов обратившимся гражданам даны подробные разъяснения, касающиеся очередности требования кредиторов по текущим платежам при банкротстве организации, порядка обращения в суд с целью обжалования решений органов местного самоуправления, порядок погашения задолженности по выплате заработной платы, возникшей в ходе конкурсного производства, а также иные разъяснения в соответствии с действующим законодательством и компетенцией ведомства.

Более 90% удельного веса задолженности в регионе принадлежит предприятиям-банкротам. При этом в отношении большинства их руководителей уголовные дела уже ранее расследованы и окончены, но следственным управлением работа по погашению задолженности этих предприятий не прекращается.

Так, в результате совместной с прокуратурой Мурманской области деятельности обеспечено погашение задолженности по заработной плате перед более чем 150 работниками ООО «Морской специализированный порт «Витино» в сумме 30 миллионов 778 тысяч рублей за счёт реализованного имущества, на которое в ходе следствия по уголовному делу был наложен арест.

Директор ООО «Ковдорслюда» осуждён по ст. 145.1 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 1  год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии – поселении со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Тем не менее, задолженность заработной платы перед работниками предприятия осталась.   Однако в период с 2018 по 2019 годы в результате реализации имущества предприятия конкурсным управляющим, чья деятельность являлась объектом пристального внимания следственного управления и прокуратуры области, ее удалось снизить на 13 миллионов рублей.

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jack
12.06.19 10:07
денежки на COSA GRANDIOSA явно уже выделены и на самый верх доложено ,что прямо завтра об'ект уже будет на 100% в эксплуатации. а теперь,между дел выясняется,что строить некому. а когда,со временем,
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Валентина
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