Более 900 млн рублей поступило из федерального бюджета на реализацию мероприятий в социальной сфере региона

Под председательством заместителя губернатора Инны Погребняк состоялось очередное заседание рабочей группы программно-целевого совета по направлению «Развитие человеческого капитала». В заседании приняли участие представители исполнительных органов власти, общественности и науки, депутаты областной Думы.

На заседании был заслушаны доклады о достижении показателей результативности, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Мурманской области в 2017 году на софинансирование мероприятий государственных программ Мурманской области, и привлечении средств федерального бюджета в 2018 году.

Всего на реализацию мероприятий в социальной сфере из федерального бюджета в рамках заключенных соглашений поступило в областной бюджет более 900 млн рублей. Почти 50% федеральных средств израсходовано на софинансирование выплат публично-нормативного характера: выплата региональной социальной доплаты к пенсии; ежемесячная денежная выплата для детей, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей; социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Кроме того, за счёт средств федерального бюджета в 2017 году в Мурманской области создан детский технопарк «Кванториум», для четырех муниципальных учреждений системы культуры приобретено звуковое и световое оборудование, мобильные сценические площадки, в 14 сельских школах области созданы необходимые условия для занятий физкультурой и спортом.

По предварительной оценке профильных ведомств, все предусмотренные показатели будут выполнены в полном объеме.

«Предлагаю признать работу исполнительных органов власти по привлечению средств федерального бюджета в 2017 году удовлетворительной» – отметила, подводя итоги, председатель рабочей группы Инна Погребняк.