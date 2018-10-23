Более чем в 2 раза выросло количество многодетных семей в Мурманской области

Подготовку к реализации в Мурманской области национального проекта «Демография» обсудили вчера на оперативном совещании под руководством губернатора Марины Ковтун. В паспорт проекта входят пять федеральных проектов, о работе над одним из них – проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» – доложил министр социального развития региона Сергей Мякишев.

Как подчеркнул министр, содействие институту семьи в современных условиях – одна из приоритетных задач, в том числе региональной политики. Реализуемый на территории области комплекс мер социальной поддержки семей с детьми позволяет региону на протяжении ряда лет сохранять положительную динамику численности детей, рожденных третьими и последующими: с 857 детей в 2010 году до 1512 детей в 2017 году. За это время более чем в два раза выросло количество многодетных семей, сегодня в Мурманской области их проживает свыше семи тысяч.

Для стимулирования рождения первых детей в молодых семьях правительством области реализуется целый комплекс мер. С 1 июля 2018 года пакет региональных выплат увеличен за счет введения ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет. Пособие в размере 14000 рублей предоставляется женщине, родившей первого ребенка в возрасте до 26 лет. В настоящее время 116 семей уже получают такую ежемесячную поддержку, общая сумма выплат составляет больше 5 млн рублей.

Сергей Мякишев выразил уверенность, что проводимые в регионе мероприятия по стимулированию рождения первых детей будут весомым дополнением к демографическому пакету, установленному на федеральном уровне в рамках инициатив Президента Российской Федерации.

Марина Ковтун дала поручение главам муниципалитетов более активно информировать жителей обо всех существующих мерах социальной поддержки, которые предоставляются в Мурманской области.