Более четверти рабочих мест в России создали малый и средний бизнес

Сбербанк в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных) провёл исследование о занятости в компаниях малого и среднего предпринимательства (МСП). Согласно данным исследования, 18,3 миллиона рабочих мест в России, или четверть (25,6%), создали малый и средний бизнес; более половины трудящихся в компаниях МСП сконцентрированы в 10 регионах; самый крупный наниматель в малом и среднем бизнесе - сектор торговли (31%); 96% услуг в секторе операций с недвижимостью предоставляют компании МСП.

Как выяснили эксперты банка, в микроорганизациях работает в среднем по три сотрудника, в малых компаниях - 27 человек, а в средних - порядка 97.

Число сотрудников у индивидуальных предпринимателей меньше: 18 человек - для малых и 59 - для средних компаний. ИП редко "дорастает" до среднего бизнеса: по данным ФНС, на 10.06.2019 таких организаций в России было всего 316.

По занятости населения в компаниях малого и среднего бизнеса первое место занимают Санкт-Петербург с Ленинградской областью, а второе - Москва с областью (244 и 227 занятых на 1000 чел. в трудоспособном возрасте и старше). Показатель в 200 человек также преодолели Новосибирская, Калининградская и Сахалинская области. В регионах Северного Кавказа занятость в сегменте МСП оказалась наименьшей. В среднем по стране число занятых в сегменте МСП составляет 155 на 1000 чел. в трудоспособном возрасте и старше.