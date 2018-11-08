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Мурманская область. Арктика08.11.18 16:04

Более десяти лет АО «Электротранспорт» использует спутниковую систему навигации

Бесперебойное движение городского транспорта обеспечивает центральная диспетчерская АО «Электротранспорт». Ежедневно эта служба помогает пассажирам в различных ситуациях.

Не так давно проверкой слаженности работы диспетчерской стали перебои электроэнергии. В те дни пришлось менять многие маршруты троллейбусов, рассчитывая все так, чтобы соблюдались интервалы движения.

– Мы одними из первых узнаем об авариях и других происшествиях, – отметил заместитель генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк. – Центральный диспетчер связывается с аварийными и дорожными службами, ГИБДД, МЧС. Благодаря этому принимаются оперативные решения, чтобы город не стоял, а работал.

Напомним, в конце октября произошли серьёзные сбои в подачи электроэнергии. Благодаря слаженным действиям переподключение тяговых подстанций позволило пустить троллейбусы гораздо раньше, чем возобновили подачу электроснабжения.

Более десяти лет АО «Электротранспорт» использует спутниковую систему навигации. С её помощью можно отслеживать, соблюдает ли водитель интервалы движения и не выбивается ли из графика. Кроме того, она позволяет общаться с диспетчером как по голосовой связи, так и используя готовые текстовые сообщения. Например, если на пути следования троллейбуса произошло ДТП, водителю достаточно нажать соответствующую кнопку, чтобы моментально донести информацию об этом центральному диспетчеру.

Для пассажиров работает онлайн сервис «troll51.ru». Он позволяет в режиме реального времени видеть городской транспорт, в том числе троллейбусы и автобусы, предназначенные для маломобильных групп населения.

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