Более двух тысяч человек стали участниками «Библионочи» в Мурманской областной научной библиотеке

Пятый раз Мурманская областная научная библиотека участвовала во Всероссийской акции в поддержку чтения и книг «Библионочь». В этом году библиотека приглашала мурманчан отправиться в «Большое плавание».

Все площадки акции получили географические и морские названия: Океан приключений, Море кино, Мыс доброй надежды, Бухта путешественников, Остров детства, Музыкальный архипелаг.

Первых посетителей Библионочи приветствовал коллектив ходулистов «Выше крыши» в театральных костюмах. На других площадках разворачивались музыкальные, театральные, игровые и кино-представления. Вокальная группа «Непоседы» исполнила популярные эстрадные песни, театральный коллектив «Каламбур» удивил постановкой Шекспира.

Впервые на Библионочи были показаны фильмы киномарафона «Северный характер», посвященного 80-летию Мурманской области. С приветственным словом к зрителям обратился председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Борисович Ершов.

Большое число посетителей собрала площадка благотворительного общества «Чужих стариков не бывает». Любой желающий смог принять участие в проекте «Внук по переписке». Письма пожилым одиноким людям писали мурманчане всех возрастов.

Сразу на двух площадках были представлены возможности Информационного центра по атомной энергии Мурманска. Путешествие с фиксиками, компьютерная игра о тайнах атома, виртуальное путешествие по АЭС и многое другое представили сотрудники Информационного центра.

Увлекательную программу для самых юных гостей «Библионочи» представил Бэби Клуб: ребята совершили космическое путешествие с прогулкой по лунным кратерам и долинам, искали марсоход, вычисляли координаты планеты Нептун, стали участниками межгалактического мастер-класса. На других площадках детей и их родителей ждали лучшие отечественные и зарубежные мультфильмы, занимательные игры, морская фотозона, а также мастер-классы «Мороженое мечты». Кроме того, родители получили советы семейного психолога по воспитанию добрых, отзывчивых и чутких детей. Взрослые и дети отвечали на вопросы мультимедийных викторин, подготовленных специалистами библиотеки.

Впервые на Библионочи выступил духовой оркестр преподавателей и студентов Мурманского колледжа искусств.

Экскурсии по фонду книгохранения библиотеки были посвящены теме Арктики, самые выносливые могли отыскать карту сокровищ среди бесконечных стеллажей с книгами.

Поклонники здорового образа жизни оценили спортивную площадку, где была представлена северная ходьба, гимнастика цигун, акройога, кроссфит.

На мастер-классах гости Библионочи мастерили лежанки для животных, шили варежки и создавали необыкновенные украшения в японском стиле, узнали о секретах китайской живописи Гохуа, практиковались в скорочтении.

Посетители игровой зоны Freshgame не расходились до самой полуночи. Помимо традиционных игр в этом году Freshgame порадовал новым проектом – квесторией. Игра называлась «Завещание Флинта». Приключения и охота за сокровищами сочетались с детективным сюжетом.

Отдельная площадка Библионочи была посвящена путешествиям и путешественникам. Посетители увидели раритетную выставку фотографий Юрия Шумилкина, посвященную визиту Фиделя Кастро в Мурманск, а также совершили фотопутешествие на Кубу вместе со Светланой Мамакиной. Представители гидрографической службы Северного флота рассказали о современных географических открытиях. Мурманчанин Владимир Попов поделился впечатлениями и полезными сведениями о мотопутешествиях по России. Специалисты языкового центра «Логос» рассказали о языковых лагерях в Мурманске и за его пределами.

Молодежная аудитория сосредоточилась на площадке с косплеерами и знатоками комикс-культуры. Музыкальная палитра этой Библионочи была необыкновенно разнообразной: рок-музыка и хоррор-панк, джаз и блюз, эстрада и арии из оперетт.