Более двух тысяч школьников и студентов Мурманской области приняли участие в конкурсе сочинений «Я – гражданин России!»

Подведены итоги очередного этапа межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!», который был инициирован аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе в сотрудничестве с исполнительными органами государственной власти, осуществляющими управление в сфере образования в регионах СЗФО. Вопросы проведения межрегионального этапа и координации между регионами возложены на Стратегическое партнерство «Северо-Запад».



В 2018 году в конкурсе приняли участие 2433 обучающихся Мурманской области.



«Цель творческого состязания в том, чтобы учащиеся старших классов получили возможность выразить отношение к России и своей роли в ее судьбе. По нашему убеждению, конкурс содействует формированию и развитию гражданской ответственности и патриотизма. Нам будут особенно интересны результаты конкурса по Мурманской области, которая в годы Великой Отечественной войны стала северным щитом обороны нашего государства, где жива память о жертвенном подвиге нашего народа. И мне очень приятно отметить, что в этом регионе число участников конкурса в 2018 году выросло вдвое по сравнению с прошлым годом», – отметил исполнительный директор АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» Алексей Багаряков.



По результатам региональных этапов были отобраны до пяти лучших работ в каждой возрастной категории: 7-8 классы, 9-10 классы, 11 классы и учащиеся учреждений среднего профессионального образования. В настоящее время идет сбор и систематизация работ для организации онлайн голосования, которое будет открыто в мае на официальном портале Стратегического партнерства «Северо-Запад».



В дальнейшем окружная экспертная комиссия в составе 11 экспертов проведет оценку всех работ, участвовавших в окружном этапе конкурса. Комиссия определит победителя в каждой возрастной группе по каждому субъекту Российской Федерации Северо-Западного федерального округа. Авторы этих работ и их педагоги, а также победители онлайн голосования получат приглашение в Санкт-Петербург на торжественную церемонию награждения, которая пройдет в июне – для выпускников 11-х классов, в сентябре – для победителей в остальных возрастных группах.



По предварительным оценкам, в целом по Северо-Западному федеральному округу было написано более 250 000 сочинений.



Генеральным партнером проекта выступает ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт».