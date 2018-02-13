Более двухсот мурманчан стали участниками Дня Японии в областной научной библиотеке

«Страна восходящего солнца» – так называлась посвященная Японии познавательная программа, которую организовали сотрудники Мурманской областной универсальной научной библиотеки. День основания государства стал началом мероприятий в рамках года обмена культурными традициями между двумя странами.

Мурманчане получили возможность ближе познакомиться с богатой красками и чувствами литературой Японии, погрузиться в большой и разнообразный мир японской анимации, узнать новое о языке, истории и обычаях японцев.

Японская анимация несёт в себе неповторимый почерк культуры этой страны. Поклонников японских мультфильмов можно встретить как среди детей, так и среди взрослых. В течение дня зрители посмотрели три японских мультфильма самого известного режиссера Хаяо Миядзаки. Перед началом показа заместитель директора областной научной библиотеки Ольга Вовк рассказала о творчестве Миядзаки, наиболее интересных его работах.

В читальном зале библиотеки проходила экскурсия по выставке «Ветка сакуры», на которой представлены самые интересные издания об истории, культуре, живописи и традициях Японии. Собравшихся на открытие выставки приветствовала председатель общественной организации японской культуры «Япония в Мурманске» Руми Фукусима.

Квиз «Удивительная Япония» собрал более сорока человек. Многие вопросы были посвящены культурным взаимосвязям России и Японии. Команды с азартом разгадывали необычные японские загадки, дописывали строки хокку, показав настоящее поэтическое мастерство.

На мастер-классах японской анимации был настоящий аншлаг. Александра Шван раскрывала секреты японской манги, а под творческим руководством Алены Губиной участники встречи учились рисовать полюбившихся героев в стиле чиби.

Год обмена культурными традициями между Россией и Японией продолжается.