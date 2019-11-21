В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Михаила Антропова. Депутаты обсудили проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Как прозвучало во время обсуждения вопроса, по Госпрограмме «Развитие транспортной системы» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере четырёх с половиной миллиардов рублей, которые составят шесть процентов от общего объёма расходов. В частности, более одного миллиарда рублей планируется направить на организацию транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области.

- Бюджет на ближайшие три года предлагает новые подходы, - отметил Михаил Антропов. - Мы опять возвращаемся к тем вопросам, которые рассматривали весь текущий год. Особое внимание муниципалитетам. С 1 января изменились правила заключения контрактов на обеспечение пассажирских перевозок, поэтому необходимо пересмотреть бюджетные гарантии этой деятельности.

Комитет одобрил принятие проекта закона в первом чтении.