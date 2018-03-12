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Мурманская область. Арктика12.03.18 17:32

Более полусотни призов получат мурманчане за селфи на выборах

В Мурманске продолжается федеральный проект «Фото на выборах». Сегодня в Доме молодёжи (ул. Орликовой, 3) представителями организаторов проекта был представлен перечень призов муниципального этапа, количество которых увеличилось до 51. Победители конкурса станут обладателями Apple Iphone, Ipad, электронные часы, беспроводные колонки, жесткие диски, велосипеды, гироскутер, карты памяти и фитнес-браслеты.

— Сегодня мы с удовольствием сообщаем, что в копилку призов по просьбам нашей молодежи добавился еще один. Победитель конкурса «Фото на выборах» в городе Мурманске получит главный приз — Apple Iphone X, — рассказал директор МАУ МП «Дом молодежи», один из организаторов конкурса «Фото на выборах» Леонид Мостовой.

Проект «Фото на выборах» активно поддерживают представители различных инициативных групп, общественных организаций, творческих молодежных коллективов. Например, участники команд КВН «Морская академия» и «Сборная города Мурманска» отнеслись к идее с энтузиазмом.

— Здорово, что появилась возможность не только проявить свою гражданскую инициативу, но и поучаствовав в интересном конкурсе, получить такие крутые призы, — поделился участник команды КВН «Морская академия» Cергей Сачков.

Помимо увеличенного призового фонда, муниципальный этап конкурса отличается еще и отсутствием верхней границы возрастного ценза для участников. По инициативе газеты «Вечерний Мурманск» в конкурсе селфи могут поучаствовать все совершеннолетние мурманчане.

— В Мурманске большое количество призов и номинаций, — отметил главный редактор газеты «Вечерний Мурманск», один из организаторов конкурса «Фото на выборах» Виктор Хабаров. — Поскольку мы отменили возрастное ограничение, то люди старшего поколения, я думаю, тоже охотно примут участие в этом конкурсе. За эти призы внукам с бабушками ещё придётся побороться.

Победители муниципального этапа будут определяться не только по лайкам — специальное жюри оценит художественную составляющую работ, их оригинальность.

Напомним, по правилам конкурса нужно сделать селфи 18 марта 2018 года в любой из специально подготовленных фотозон, расположенных возле избирательных участков, и выложить снимок в социальную сеть «Инстаграм» или «ВКонтакте» с хэштегами #мойфотовыбор51 и #Мурманск. После этого снимок участника автоматически попадает на сайт мойфотовыбор51.рф, где ему может поставить лайк любой желающий. Те, кто наберет большее количество голосов и пройдет оценку комиссии конкурса, и станут победителями.

Приём конкурсных фотографий завершается 20 марта, а в период с 25 марта по 1 апреля будут подведены итоги конкурса.

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