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Мурманская область. Арктика26.09.17 13:11

Более ста молодых северян приняли участие в региональном форуме «Все зависит от тебя»

В Кандалакше завершился Мурманский региональный форум «Общественно-государственное партнерство в системе профилактики негативных проявлений в молодежной среде «Все зависит от тебя». Участие в нем приняли более ста представителей из Мурманска, Североморска, Полярного, Кировска, Ковдора, Заполярного, Апатитов и Кандалакши.

В рамках программы форума прошли лекции-практикумы по теме «Разработка добровольческих акций», состоялось спортивное мероприятие «Быстрые, ловкие, смелые» от волонтеров Кандалакши, участие в котором принял глава муниципальных образований Кандалакшский район и город Кандалакша Михаил Павлов.

Особую активность волонтёры проявили в брифинге «Негативные проявления в молодежной среде. Вопросы и ответы». На вопросы участников отвечали специалисты Центра медицинской профилактики, комиссии по делам несовершеннолетних, управления министерства внутренних дел России по Мурманской области, психолог и представитель Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Также в рамках форума прошли игры «ЗОЖ» и «Антитеррор – 2017. Команда «112» из Мурманска лучше всех справилась с дополнительным этапом и вышла в региональный этап игры, который состоится в октябре-ноябре в областном центре.

Состоялись мастер-классы от приглашенных специалистов – гостей из Петрозаводска: Ирины Жуковой, специалиста по работе с молодежью, тренера, председателя правления Карельского регионального общественного благотворительного фонда «Центр развития молодежных и общественных инициатив» и Елены Колеченок, члена правления Карельской региональной общественной организации «В городе», специалиста по работе с молодежью Карельского регионального Центра молодежи.

Также на закрытии форума подведены итоги регионального конкурса среди молодежных и детских общественных объединений Мурманской области по профилактике негативных проявлений в молодежной среде «Все зависит от тебя».

В номинации «Лучшая акция профилактической направленности» победителем стал студент Оленегорского горнопромышленного колледжа Никита Неверов с проектом «Спорт и здоровье – наш выбор», 2 место занял волонтерский отряд «Альтаир» Туломской средней общеобразовательной школы с акцией «Красная ленточка».

В номинации «Лучший проект в сфере профилактики» первое место заняло волонтерское движение «Импульс» из Ковдора с проектом «Я в теме», второе место у Анастасии Павловой из города Полярные Зори с проектом «X – day», на третьем месте – волонтерский отряд «Альтаир» с проектом «Туломская СОШ выбирает ЗОЖ!».

Мурманский региональный форум «Общественно-государственное партнерство в системе профилактики негативных проявлений в молодежной среде «Все зависит от тебя» прошел в рамках реализации проекта-победителя областного конкурса проектов для детских и молодежных общественных объединений 2017 года, организуемого Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Организаторы форума – Кандалакшская местная молодежная общественная организация по поддержке и развитию общественной активности молодежи «Новое поколение» при содействии Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе и Центра содействия социальному развитию молодежи «Гармония».

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