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Мурманская область. Арктика24.04.18 16:21

Более ста участников собрала региональная научно-практическая конференция «Молодежь и современный город»

Сегодня на базе Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота проходит региональная научно-практическая конференция «Молодежь и современный город». Она собрала более ста участников - студентов и преподавателей региона, представителей органов региональной и муниципальной власти, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, а также объединенного Общественного совета при Госжилинспекции, комитете по тарифному регулированию и министерстве строительства и территориального развития Мурманской области.

В открытии пленарного заседания принял участие заместитель губернатора Евгений Никора. Он отметил, что создавать и развивать современные города, делать жизнь в них комфортнее и интереснее будут именно представители сегодняшней молодежи. 

«Сегодня идеальный город – это тот дом, то место, в котором есть тепло, но нет перетопов, есть вода, и эта вода чистая. То место, где приятно гулять, в котором можно дышать чистым воздухом, где есть необходимая связь. Это удобное для жизни место», – сказал заместитель губернатора и подчеркнул, что особенности расположения нашего региона требуют особых, уникальных подходов к развитию городов. – Перед нами стоят серьезные задачи, серьезные вызовы. Чтобы ответить на эти вызовы, нужны люди. Я надеюсь, что с этими людьми мы сегодня разговариваем здесь, в этом зале».

С приветственными словами на пленарном заседании выступили директор Мурманского строительного колледжа им. Н. Е. Момота Вадим Милиев и начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алена Кузнецова. Также состоялось награждение победителей городского конкурса «Дом моего поколения».

Региональная научно-практическая конференция «Молодежь и современный город» проходит уже в седьмой раз, и, как отметили организаторы, за это время тематика докладов существенно изменилась в сторону практичности и большей научности в постановке вопросов. В этом году выступления пройдут в шести тематических секциях. Кроме того, в формате «круглого стола» участники обсудят актуальные вопросы профессионального образования и подготовки специализированных кадров ЖКХ.

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