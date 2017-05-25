Более трёх тысяч выпускников 11-х классов и почти семь тысяч девятиклассников Мурманской области прощаются со школой

Среди выпускников 2017 года – призёры всероссийской олимпиады школьников, победители форума научной молодёжи «Шаг в будущее», фестиваля научно-технического творчества «От винта!» и других состязаний.

Губернатор Марина Ковтун стала почётным гостем церемонии «Последнего звонка» в одной из лучших школ региона – мурмашинской школе № 1, которая работает в режиме образовательного ресурсного центра, выступает координационным центром по образовательной робототехнике и региональной пилотной площадкой по развитию Российского движения школьников.

Обращаясь к выпускникам, глава региона отметила, что их талант, ум, собранность и ответственность позволят им успешно справиться с предстоящими экзаменами. Мурманская область традиционно славится отличным школьным образованием, много лет показывает на ЕГЭ результаты выше общероссийских. Марина Ковтун тепло поблагодарила педагогов и родителей, пожелала выпускникам сохранять в себе качества человека, выросшего на Севере.

«У северян особый менталитет, и это помогает справляться с трудностями. Когда перед вами будет стоять какая-то сложная задача, то вы должны сказать себе: «С этой задачей я справлюсь. Это не повод для паники. У меня есть силы. У меня есть поддержка. Я не зря учился все эти 11 лет, рядом со мной были прекрасные педагоги, которые дали мне всё лучшее». Сдавайте экзамены, выбирайте профессию, приходите в эту взрослую, сложную, но очень интересную жизнь и не забывайте, что мы здесь в вас очень нуждаемся», – сказала Марина Ковтун.