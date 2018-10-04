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Мурманская область. Арктика04.10.18 07:30

Более трети россиян и половина опрошенных студентов полагают, что уровень коррупции в вузах сегодня средний

По мнению большинства студентов, качество российского высшего образования за последние 10 лет улучшилось, хотя оно отличается в разных регионах страны. Большинство студентов и россиян, информированных о ЕГЭ, считают процесс проведения экзамена прозрачным.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опросов студентов и россиян по вопросам образования в России.

О текущей форме выпускного экзамена - едином государственном экзамене (ЕГЭ) в той или иной степени информированы 90% россиян, причём значительная доля опрошенных (45%) осведомлены об экзамене из средств массовой информации. Проходили ЕГЭ лично 13%, сдавали дети 24% респондентов, ещё у 10% - готовятся в настоящее время к экзамену дети. Ничего не знают о ЕГЭ 8% россиян.

Большая часть студентов и россиян, информированных о ЕГЭ, считают процесс проведения Единого государственного экзамена в той или иной степени прозрачным (63% и 56% соответственно). Стоит отметить, что родители детей, сдававших ЕГЭ (17%), а также студенты (20%), чаще, нежели респонденты, информированные об экзамене из СМИ (9%), дают оценку «очень прозрачный». Не прозрачной систему проведения ЕГЭ оценивают не более четверти опрошенных.

Большинство россиян (61%), осведомленных о ЕГЭ не понаслышке (сдавали лично или сдавали дети), отметили, что результаты экзамена соответствовали школьным оценкам по предметам. Среди студентов, сдававших ЕГЭ, такую точку зрения выразили более половины (55%). О том, что результаты были хуже школьных оценок, сообщили 18% россиян, знающих о ЕГЭ по своему личному опыту, и 22% студентов. Еще 15% россиян, которые сталкивались с ЕГЭ, и 18% студентов указали, что результаты экзамена были лучше, чем оценки в школе.

Примечательно, что россияне, владеющие информацией о ЕГЭ, недостаточно хорошо осведомлены о том, что тестовая часть (задания с выбором одного ответа) исключена из всех предметов ЕГЭ, кроме иностранных языков: хорошо знают об этом 8%, а кое-что слышали 33%. Более половины (58%) не владеют информацией. Среди студентов об этом знают 39%, и такая же доля (39%) информированы в общих чертах.

Две трети опрошенных россиян (68%) в той или иной мере осведомлены о случаях лишения некоторых вузов государственной аккредитации: 11% - хорошо известно и 57% - кое-что слышали. Среди студентов знают о подобных случаях значительно большее число опрошенных – 90%. Поддерживают такие меры большинство участников опросов: 65% опрошенного населения и 76% студентов.

Подавляющее большинство студентов (87%) отмечают, что качество образования в разных регионах России (если не принимать во внимание «престижные» столичные вузы) отличается: 39% респондентов указывают на значительные различия и 47% студентов - на небольшие расхождения. Каждый десятый опрошенный студент (11%) полагает, что уровень высшего образования по стране примерно одинаковый. Такое мнение выражают опрошенные, независимо от курса и региона обучения.

Более трети россиян (38%) и половина опрошенных студентов (51%) полагают, что уровень коррупции в вузах сегодня средний. Высокой коррупцию считают около четверти наших сограждан (23%) и практически такая же доля студентов (27%). Каждый десятый россиянин (9%) и 12% учащихся вузов сообщают о низком уровне коррупции, а 4% и 3% респондентов соответственно указывают на ее отсутствие в высших учебных заведениях. Стоит обратить внимание, что более четверти россиян (26%) затруднились ответить на вопрос, так как не располагают информацией по данной теме.

Половина опрошенных студентов (49%) считают, что за последние десять лет качество высшего образования в России улучшилось. Обратной точки зрения придерживается каждый пятый респондент (20%), и такая же доля (20%) отмечают, что качество образования не изменилось.

Комментарии

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