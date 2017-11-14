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Мурманская область. Арктика14.11.17 12:41

Более тысячи северян посетили фестиваль технологий и науки «ФоТоН» в Мурманской областной научной библиотеке

В минувшую субботу в Мурманской областной научной библиотеке состоялся первый фестиваль технологий и науки «ФоТоН». На площадках главной библиотеки региона собрались представители ведущих научных центров Мурманской области, ученые и технические специалисты: историки, биологи, программисты, психологи, филологи и искусствоведы. Гости фестиваля посетили лекции и антилекции, презентации, приняли участие в мастер-классах, научных опытах, викторинах.

Наибольший интерес вызвала площадка информационных технологий и научно-технического творчества. Химические и физические опыты в исполнении представителей компании «Полимедиа», многофункциональные роботы, собранные учащимися Мурманского политехнического лицея и Нахимовского училища, привлекали внимание зрителей всех возрастов.

Площадка, посвященная проектированию компьютерных игр, с трудом вместила всех желающих. Посетители задавали огромное количество вопросов Руслану Казанцеву, креативному продюсеру компании «Game Insight».

В рамках фестиваля состоялось открытие музея «Когда компьютеры были большими». В экспозиции представлена компьютерная техника прошлых лет: модемы и перфокарты, дискеты и магнитные ленты, арифмометр и логарифмическая линейка, калькуляторы, мыши, жесткие диски. Техника собиралась специалистами библиотеки на протяжении нескольких лет. Многие экспонаты являются настоящими музейными редкостями.

На площадке естественных наук выступили специалисты Полярного геофизического института, Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Российской академии наук. Орнитологическое путешествие «Птицы Мурмана» и мастер-класс «Фотосъемка живой природы» вызвали наибольший интерес у любителей фотографировать. Все желающие смогли узнать о тонкостях съемки, лучших ракурсах и особых художественных приемах.

Северяне проявили большой интерес к лекциям региональных отделений Русского географического общества, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. Темы лекций были посвящены пропавшим экспедициям, судьбам кораблей, принимавших участие в событиях 1917-го года на Мурмане, участию моряков-североморцев в Сталинградской битве.

На площадке филологии родители с детьми стали активными участниками веселых уроков английского языка. Особый интерес вызвал урок японского с носителем языка Руми Фукусимой. Формат антилекции, посвященной контркультуре американских битников, привлек большое количество посетителей. На площадке соединились поэзия, музыка, показ видеофрагментов и выступление лектора.

Поклонников изобразительного искусства ждало «Знакомство с императрицей». Директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова рассказала об атрибуции произведений изобразительного искусства.

Как быстро выучить стихи, легко запоминать столицы государств и свободно держаться перед публикой – этому учили на мастер-классах представители нового образовательного центра «Юниум». Неизменным успехом пользовался формат научных шоу, организованный партнерами библиотеки: музеем занимательных наук «Фокус» и «Плюмбум-шоу».

Наиболее ценным экспонатам из фондов Мурманской областной научной библиотеки, а также их сохранности, была посвящена выставка «Искусство реставрации» и мастер-классы «Консервируем книги». На выставке были представлены издания из фонда редких книг библиотеки, прошедшие реставрацию в ведущих центрах страны, а также «книги-скульптуры» мурманского художника-переплетчика Александра Ермольчева. На мастер-классе специалисты библиотеки научили посетителей делать микроклиматические контейнеры для хранения особо ценных книг из личных библиотек.

Гостями фестиваля технологий и науки «ФоТоН» Мурманской областной научной библиотеки стали более тысячи северян.

 

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