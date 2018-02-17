Болевые точки Заполярья

Проведя в конце января региональную рабочую неделю в родном Заполярье, 1 февраля депутат Государственной Думы РФ Алексей Веллер дал пресс-конференцию в Мурманске по её итогам и не только. Вопросов от СМИ прозвучало огромное количество, и поскольку невозможно объять необъятное, остановимся на наиболее интересных, с нашей точки зрения, темах.

МРОТ будет не тот

Наша редакция держит на контроле тему необходимости выплаты полярных надбавок и районного коэффициента сверх МРОТ, которую доказал в начале декабря 2017 года Конституционный суд РФ. Не оставляет её своим вниманием и депутат Госдумы Алексей Веллер. На пресс-конференции он выразил мнение, что дополнительную нагрузку на региональные и местные бюджеты в этой связи можно восполнить корректировкой налогового законодательства.

«Необходимо, чтобы в межбюджетных отношениях между федеральным центром и субъектами было предусмотрено особое положение для районов Крайнего Севера, при котором весь собираемый налог на прибыль от деятельности предприятий оставался бы полностью в субъекте», — считает Веллер.

Сегодня налог на прибыль, который платят предприятия по всей стране, составляет 20% и распределяется он так: 17% остаётся в регионе, 3% уходят в федеральный центр. В Мурманской области 3% - это примерно 3,5 млрд рублей, а потребность бюджета региона на выплату бюджетникам, связанная с повышением МРОТ, по предварительным расчётам, — 2–2,5 млрд рублей.

После вынесения президентом решения о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму, с мая этого года МРОТ в Мурманской области достигнет почти 25 тысяч рублей.

Если говорить о бизнесе, то он получит дополнительную нагрузку в виде повышения зарплаты работникам, что отразится на росте стоимости услуг и товаров. Предприниматели высказывают озабоченность худшим конкурентным положением, по сравнению с компаниями, ведущими коммерческую деятельность в других регионах. Алексей Веллер предлагает давать преимущество организациям, зарегистрированным в арктических регионах, при реализации 223-го и 44-го федеральных законов о закупках, хотя при этом и нарушается принцип, заложенный при создании единого экономического пространства.

Кроме того, работодатели несут бремя госгарантий в части оплаты работникам проезда к месту отдыха и обратно, а также — по продолжительности отпусков. Эти затраты для северного бизнеса больше, чем в других регионах примерно на 10%. Депутат Госдумы считает, что региональные бюджеты должны компенсировать малому и среднему бизнесу эти затраты. Это не касается государственных корпораций и организаций, являющихся крупными налогоплательщиками.

Если не привести в соответствие принцип конкурентности, северные компании могут перерегистрироваться в других российских регионах, и уже не будут обязаны выплачивать полярные надбавки, предоставлять отпуск до двух месяцев и оплачивать проезд, что негативно отразится на состоянии областного бюджета и благосостоянии работников этих предприятий.

Вопросы полярных надбавок, создания комфортных условий для проживания северян, важны не только для арктических регионов, но и для страны в целом, и требуют обсуждения на всех уровнях власти с участием СМИ, считает Алексей Борисович.

Рука об руку с прокуратурой

Депутат Госдумы рассказал о несоответствии ряда региональных законов федеральному законодательству.

В конце прошлого года решением Мурманской областной думы были внесены серьёзные изменения в закон об организации транспортных перевозок на территории региона. Теперь муниципалитеты получили право сами устанавливать тариф на пассажироперевозки и провоз багажа на подведомственных территориях. При этом его величина не может превышать экономически обоснованного тарифа, который вводит комитет по тарифному регулированию Мурманской области. Экономически обоснованный тариф, установленный КТР областного центра, — примерно 34 рубля. А для населения горсовет утвердил цену за билет в 28 рублей. Но за каждого перевезённого пассажира оператору кто-то должен доплатить. В Мурманске такой оператор – АО «Электротранспорт», и ему нужно доплачивать по 6 рублей за каждого перевезённого пассажира. Раньше эти деньги поступали из бюджета Мурманской области. После принятия вышеуказанного закона соответствующие доплаты должны осуществляться из бюджета города Мурманска. В других муниципалитетах – соответственно из их казны.

«С моей точки зрения, этот закон не соответствует федеральным нормам, — говорит Алексей Веллер. – Если на места передаётся функция по установлению тарифа, то она должна передаваться полностью. Создаётся уполномоченный орган, который рассчитывает экономически обоснованный тариф и готовит предложения по установлению тарифа для населения. Нельзя делать так: я правила игры установил, а ты по ним плати. И второе: при передаче государственных полномочий на уровень муниципалитета передаются и финансовые ресурсы».

В декабре 2017 года Алексей Веллер, как депутат ГД, обратился в областную прокуратуру с просьбой проверить данный закон на соответствие федеральным нормам. Прокуратура Мурманской области 25 января внесла протест в региональный парламент по двум законам, включая указанный, и предложила пересмотреть их на соответствие федеральному законодательству.

Медики где?

В конце прошлого года на встрече с губернатором Мариной Ковтун экс-мэр Мурманска пообещал, что будет помогать скорейшему внедрению в регионе программы «Арктический доктор». Отвечая на соответствующий вопрос, Алексей Веллер сказал, что лавры первенства в решении этого вопроса отдаёт даме, которая на встрече с президентом Владимиром Путиным получила одобрение программы и обещание федерального финансирования. Теперь эта программа, задуманная нашим губернатором, получила статус федеральной. И проблем с её работой, уверен Веллер, не будет.

Как «РПГ» уже сообщала со ссылкой на слова губернатора, по большому счёту программа «Арктический доктор» дублирует программу «Земский доктор», которую сложно активно применить на Севере, потому что там практически отсутствует понятие «сельская местность». Смысл заключается в том, чтобы действие «Земского доктора» распространить на урбанизированный Крайний Север в виде «Арктического доктора». Теперь необходимо достигнуть соответствующей договорённости с Министерством финансов РФ. Это дело исполнительной власти региона.

Объекты соцкультбыта

Не обошли вниманием на пресс-конференции судьбу кинотеатра «Атлантика», который сейчас продан частному лицу. Как собственно кинотеатр, «Атлантика» давно не работает, на его подмостках временно, на период ремонта основного здания, разместился областной театр драмы. Возрождать его для кино экономически нецелесообразно, поскольку рядом, в ТРЦ «Северное Нагорное», работает современный мультиплекс. С другой стороны, Мурманску в большом количестве нужны однокомнатные квартиры под программы: наделения жильём детей, оставшихся без попечения родителей, переселения из аварийного жилья и т.д. Вот комитет по управлению муниципальным имуществом и продал частному лицу бесполезный, с точки зрения хозяйственника, объект, а взамен приобрёл 65 квартир бывшей гостиницы «Север». А заодно и вернул в муниципальную собственность многострадальный кинотеатр «Родина». Ранее была идея создать на его базе, после восстановления из руин, детского театрального центра. Сейчас рассматриваются и другие варианты использования.

«С «Родиной» надо что-то решать, — соглашается с новым мэром и прессой депутат Веллер. - Юридически она в муниципальную собственность Мурманска вернулась, но находится в плачевном состоянии. Город готовит техническое задание на проектирование. Что бы хотелось там разместить? Была идея по поводу площадки Детского театрального центра. Изначально «Родина» проектировалась, как двухзальный кинотеатр. Но по сегодняшним меркам, при наличии в городе современных кинозалов, это сарай. Надо подумать, как напитать это здание функционалом, чтобы были и сцена, и кулисы, и возможности для театральных постановок, репетиций, занятий в кружках и секциях. Сохранится основной периметр стен, несущий каркас здания будет другой». Администрация Мурманска сейчас активно занимается разработкой концепции – что заказчик хочет в конечном счёте на этом месте увидеть. По мнению депутата, необходимо признать этот проект приоритетным для города. Художественный музей тоже имеет идеи по поводу использования здания «Родины» в своих интересах. Так пусть их озвучит для чиновников, а не для СМИ, говорит Веллер.

Работаешь в соцсетях или как?

Высказался Алексей Веллер и по поводу модного нынче веяния активного использования чиновниками собственных аккаунтов в соцсетях.

«Сегодня есть тренд, что чиновники должны иметь свои странички в «Твиттере», «Фейсбуке», «ВКонтакте», — говорит он. - Но мне кажется, это не самое главное и по одной причине. Написав сообщение в «Твиттере», проблему не решить. Если ты ведёшь соцсети лично, то будешь тратить на это треть рабочего времени. Если поручил заниматься аккаунтом пресс-службе, то какой тогда смысл его открытия? Я активно пользуюсь соцсетями, получая оттуда информацию, но никогда сам там не выступаю в обязательном порядке. Есть тема, по которой тебе следует высказаться? Для этих целей существуют традиционные средства массовой информации. А потом те же социальные сети будут долго и нудно это обсуждать. Рабочее время нужно тратить на работу».

Затронул и тему анонимности в интернете, которую считает бедой. «Любой человек вправе высказывать своё мнение, но делать это надо от своего имени. И тогда исчезнут огульные обвинения и клевета. К тому же надо понимать, что анонимность эта – мнимая. Если нужно спецслужбам, они этого анонима вычислят на счёт «раз». Так давайте доведём это всё до логического завершения. Свобода слова нужна, но нужна и ответственность за сказанное».

Подготовила Екатерина СЕРЕГИНА.

(«РПГ»).