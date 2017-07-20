Болгарский загар «Школьников Росатома»

Полярнозоринские школьники стали участниками уникальной образовательной смены Международного полилингвального детского лагеря «Школа Росатома» на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Камчия» в Болгарии.

В течение двух недель с 3 по 17 июля для школьников «Школа Росатома» из 9 стран мира были подготовлены творческие мастерские, увлекательные и креативные занятия творчеством, робототехникой и моделированием, дизайном и фотожурналистикой. И конечно, ребята смогли насладиться южным морем и солнцем, зарядились энергией на дальнейшие творческие и учебные достижения.

Поездка ребят стала возможной благодаря победе во Всероссийском творческом конкурсе «Слава Созидателям!», организованном по инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом» в 2016 году. На некоторое время став журналистами и операторами, школьники 6-11 классов создавали видеоролики, героями которых стали ветераны и работники предприятий, рассказывающие об истории становления и развития «атомных» городов и отрасли. 9 ребят из Полярных Зорь стали победителями федерального этапа и были награждены путевками на летний отдых в одно из самых живописных мест черноморского побережья Болгарии.

Конкурс «Слава Созидателям!» продолжается. Участники второго Всероссийского проекта уже готовят новые истории, рассказанные первостроителями, вете¬ранами атомной отрасли, стоявшими у истоков рождения города и Кольской атомной станции, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.